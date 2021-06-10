Задержанную японскую шхуну выдворили из России после выплаты штрафа в шесть миллионов рублей

Японскую рыболовную шхуну, обнаруженную в российской исключительной экономической зоне 28 мая, выдворили из России после выплаты штрафа. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

Отмечается, что вину капитана японского судна по факту нарушения правил рыболовство в исключительной экономической зоне России полностью доказали.

Общая сумма штрафа составила шесть миллионов рублей.





