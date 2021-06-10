«Я хочу, чтобы он знал»: Байден сообщил, что намерен донести до Путина на будущей встрече
Лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Таким образом глава государства высказался во время выступления перед военнослужащими на базе армии США в Великобритании.
Байден указал, что планирует встретиться с коллегой из РФ в рамках своего первого зарубежного турне. Он также объяснил, что намерен с определенностью дать российскому лидеру понять, что «США вернулись».
«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», - заявил Байден под овации зрителей.
Трансляцию данного события на платформе YouTube ведет Белый дом.
Ранее в Москве обозначили, что рассчитывают получить ответы на многие вопросы в рамках предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, с будущим мероприятием связываются очень серьезные ожидания.