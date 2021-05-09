Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Взгляд сверху: как проходит воздушная часть Парада Победы

Алексей Алексеев
09:58 09.05.2021
Накануне экипажи всех 76 воздушных судов, участвующих в Параде Победы, провели генеральную репетицию пролета над Красной площадью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На аэродроме Иваново Северный все готово к началу Парада Победы. Самолеты Ил-76МД заправлены, техники заканчивают последние приготовления, к своим машинам подходят летчики, которым выпала честь в этом году пролететь над Красной площадью. Это экипажи из оренбургского военно-транспортного авиаполка. Совсем скоро самолеты поднимутся в воздух. Накануне состоялась генеральная репетиция полетов.

Летчик Марат Ильясов взял с собой в полет портрет деда, ветеран Великой Отечественной не дожил до своего 95-летия чуть больше месяца и всего четыре дня до Парада Победы в котором участвует его внук.

«У меня есть такая возможность пролететь над Красной площадью вместе с дедом и почтить память не только деда, но и всех ветеранов Великой Отечественной», - сказал заместитель командира эскадрильи Марат Ильясов. 

Этот маршрут летчики проходили множество раз, и не только в небе, но и на земле. В авиации есть способ тренировки, который называется «пеший по летному», там наглядно отрабатываются любые ситуации.

Воздушный  парад, такого размаха, пожалуй самое сложное, что вообще можно организовать в авиации. Вертолеты, транспортники, дальники, истребители и штурмовики при всех своих различиях должны работать как единый механизм.

«Самолеты разных типов, разная конфигурация, разные скорости, это очень сложно сделать с погрешностью до двух секунд. Это максимальное отклонение, которое допускается в строю из 76 воздушных судов», - признался командир воздушного судна Сергей Полевой. 

Наступает самый напряженный момент. Перед  Москвой самолеты сближаются, до ведущего меньше 100 метров, учитывая, что размах крыльев Ил-76 около 50 метров, то это почти вплотную. Высота 300 метров, скорость 500 километров в час. Теперь самое главное повторить отличный результат в День Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:50 Армия
Легендарные танки Т-34 открыли механизированную часть Парада Победы в Москве
10:10 Армия
Видео
Шойгу поздравил участников 76-го Парада Победы с годовщиной Победы
08:36 В стране и мире
Видео
В едином строю: кадры Парада Победы в Уссурийске
06:18 В стране и мире
«Символ славы и доблести»: президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
04:20 Армия
Военнослужащие 201-й базы в Таджикистане поздравили бравшего Берлин ветерана с Днем Победы
Популярное
Популярное
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Военнослужащие 201-й базы в Таджикистане поздравили бравшего Берлин ветерана с Днем Победы
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.