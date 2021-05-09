Взгляд сверху: как проходит воздушная часть Парада Победы

На аэродроме Иваново Северный все готово к началу Парада Победы. Самолеты Ил-76МД заправлены, техники заканчивают последние приготовления, к своим машинам подходят летчики, которым выпала честь в этом году пролететь над Красной площадью. Это экипажи из оренбургского военно-транспортного авиаполка. Совсем скоро самолеты поднимутся в воздух. Накануне состоялась генеральная репетиция полетов.

Летчик Марат Ильясов взял с собой в полет портрет деда, ветеран Великой Отечественной не дожил до своего 95-летия чуть больше месяца и всего четыре дня до Парада Победы в котором участвует его внук.

«У меня есть такая возможность пролететь над Красной площадью вместе с дедом и почтить память не только деда, но и всех ветеранов Великой Отечественной», - сказал заместитель командира эскадрильи Марат Ильясов.

Этот маршрут летчики проходили множество раз, и не только в небе, но и на земле. В авиации есть способ тренировки, который называется «пеший по летному», там наглядно отрабатываются любые ситуации.

Воздушный парад, такого размаха, пожалуй самое сложное, что вообще можно организовать в авиации. Вертолеты, транспортники, дальники, истребители и штурмовики при всех своих различиях должны работать как единый механизм.

«Самолеты разных типов, разная конфигурация, разные скорости, это очень сложно сделать с погрешностью до двух секунд. Это максимальное отклонение, которое допускается в строю из 76 воздушных судов», - признался командир воздушного судна Сергей Полевой.

Наступает самый напряженный момент. Перед Москвой самолеты сближаются, до ведущего меньше 100 метров, учитывая, что размах крыльев Ил-76 около 50 метров, то это почти вплотную. Высота 300 метров, скорость 500 километров в час. Теперь самое главное повторить отличный результат в День Победы.