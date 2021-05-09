«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы

На Мамаевом кургане в преддверии празднования 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоялось световое шоу «Свет Великой Победы». Организаторы представили красочную многовековую российскую историю с акцентами на великие сражения и победы. Акция проходит с восьмого мая и завершится завтра.

«В этом году патриотическая акция, которая проходит в Волгограде в шестой раз, приурочена в том числе и к 800-летию Александра Невского (...) Во время минуты молчания, прозвучит специально записанный главный колокол, установленный на строящемся храме святого благоверного князя Александра Невского в центре города-героя Волгограда», - рассказал ТАСС заместитель директора ГБУ управления культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий" Максим Богданенко.

Для организации проекции специалистами задействованы более 17 тысяч квадратных метров территории, в том числе на холме, где установлен монумент «Родина-мать зовет». Всего задействованы свыше 200 специальных световых приборов.