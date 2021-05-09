Тысячи военнослужащих, 150 единиц техники: как Петербург готовится к Параду Победы

Жители Санкт-Петербурга ждут Парада Победы, который также, как и в Москве начнется в 10 утра. На Дворцовой площади организуют трибуны, откуда его смогут наблюдать сотни зрителей, в том числе и ветераны. Однако правила на вход в этом году будут строгими: будут пускать при наличии отрицательного теста на COVID, а волонтерами на празднике смогут стать только вакцинированные.

Торжественным маршем пройдут четыре с половиной тысячи военнослужащих. В Параде примут участие более 150 единиц военной техники. Кроме того, по Дворцовой площади проедут установки зенитных ракетных систем С-400. Воздушную часть Парада возглавит транспортник Ми-26. Колонну будут замыкать самолеты Су-34. Всего в небе над Петербургом пролетят 30 единиц техники.

Тех ветеранов, которые примут участие в Параде Победы, вакцинируют от коронавируса. Как заявил председатель комитета по социальной политике, в городе привили от COVID более 250 ветеранов, причем самому пожилому из них 90 лет.