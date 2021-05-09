«Тридцатьчетверка» в Сирии: как Т-34 попал на Парад Победы в Хмеймиме

И теперь настало время для самого отдаленного форпоста России за рубежом - авиабазы Хмеймим. Там сегодня прозвучат сразу 2 гимна - России и Сирии, а в Параде Победы участвуют военнослужащие обеих стран. Изюминкой этого года стал легендарный Т-34, который, по всем традициям, возглавит механизированную колонну. Историю боевой машины знает наш корреспондент Виталий Акиньшин, он выходит на прямую связь.

«Здесь практически все готово к торжественному маршу в честь 76-й годовщины Великой Победы. За мой спиной уже выстроились парадные коробки, военнослужащие равняют строй для того, чтобы менее чем через полчаса начать торжественное шествие», - сказал Акиньшин.

Корреспондент также отметил погодные условия, которые на берегу Средиземного моря, в Сирии, приятнее, чем в Москве. Зато, вследствие того, что в Сирии еще есть неспокойные места, парад будет проходить в условиях боевого дежурства.

Рассказал Акиньшин и про открывающий парад Т-34/85, который ранее служил в сирийской армии. Сирийцы в знак благодарности передали легендарную машину российским военным - она была на ходу, потребовалась лишь замена жидкостей, чтобы она смогла открывать парад.