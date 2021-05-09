Сотни военнослужащих и десятки единиц техники принимают участие в Параде Победы в Донецке

В Донецке проходит Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов более 1600 человек. Это представители различных родов войск Донецкой Народной Республики (ДНР), курсанты военных образовательных учреждений, сотрудники МВД, МЧС и юнармейцы. Впервые в Параде Победы принимают участие призывники Народной милиции.

Не обойдется и без механизированной колонны. Она представлена 76 единицами боевой техники. Впервые зрителям продемонстрируют бронемашины, способные форсировать водные преграды и при этом перевозить десятки военнослужащих.

В прошлом году Парад Победы в столице ДНР пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот раз торжества собрали сотни зрителей. Сразу после завершения мероприятия по улицам Донецка пройдут участники традиционного шествия «Бессмертный полк».