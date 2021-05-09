Мне сверху видно все: «Звезда» показала, как выглядят парадные расчеты со Спасской башни Кремля

В Спасской башне за подготовкой к торжественному маршу наблюдает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

«Нам отсюда видно абсолютно все - от Исторического музей до храма Василия Блаженного. Мы видим, как радостными улыбками заполняется вся Красная площадь. За моей спиной находятся трибуны, туда приходят посетители. В электрокарах туда едут ветераны, которых заботливо подвозят. Они на этом празднике жизни - главные герои», - описал происходящее Дегтярев.

Также корреспондент «Звезды» напомнил о сложности подготовки к параду, о том, как сложно маршировать по брусчатке в подбитых сапогах - если не проводить многочисленные тренировки, можно с непривычки и поскользнуться.

Камеры нашего телеканала увидели и пункт управления авиационной частью парада - он находится прямо в Спасской башне. Именно там и будет координироваться сложнейшая работа пилотов, которым предстоит пройти в воздушном строю над Красной площадью на низкой высоте.