В едином строю: кадры Парада Победы в Уссурийске

Одними из первых в стране Парад Победы отметили жители Уссурийска. Ровно в 10 часов утра на центральной площади города состоялось торжественное шествие и проезд механизированной колонны.

Парадные расчеты насчитывали около двух тысяч военнослужащих. Среди них бойцы войсковых частей 5-й армии, казаки, суворовцы и юнармейцы. В колонне боевой техники проехали около 90 танков, бронетранспортеров и автомобилей.

Кроме Уссурийска, Парады Победы состоялись во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Южно-Сахалинске.