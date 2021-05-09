В едином строю: кадры Парада Победы в Уссурийске
В торжествах приняли участие около двух тысяч военнослужащих и 90 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Одними из первых в стране Парад Победы отметили жители Уссурийска. Ровно в 10 часов утра на центральной площади города состоялось торжественное шествие и проезд механизированной колонны.
Парадные расчеты насчитывали около двух тысяч военнослужащих. Среди них бойцы войсковых частей 5-й армии, казаки, суворовцы и юнармейцы. В колонне боевой техники проехали около 90 танков, бронетранспортеров и автомобилей.
Кроме Уссурийска, Парады Победы состоялись во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Южно-Сахалинске.