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В полной готовности: боевая техника выстраивается на Манежной площади перед Парадом Победы

Ян Брацкий
08:28 09.05.2021
Всего в Параде Победы примут участие более 12,5 тысяч человек и свыше 190 единиц вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевая техника выстраивается на Манежной площади в Москве. Менее чем через два часа механикам-водителям предстоит провести ее по брусчатке главной площади страны. Накануне, в ходе генеральной репетиции, военнослужащие отработали все детали до мелочей. Главный праздник должен пройти без единой помарки.

Зрители увидят самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетные системы С-400, а также легендарную технику времен Великой отечественной войны. Некоторые образцы российского оружия будут представлены впервые.

Всего в Параде Победы примут участие более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. 

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