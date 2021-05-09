В полной готовности: боевая техника выстраивается на Манежной площади перед Парадом Победы

Боевая техника выстраивается на Манежной площади в Москве. Менее чем через два часа механикам-водителям предстоит провести ее по брусчатке главной площади страны. Накануне, в ходе генеральной репетиции, военнослужащие отработали все детали до мелочей. Главный праздник должен пройти без единой помарки.

Зрители увидят самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетные системы С-400, а также легендарную технику времен Великой отечественной войны. Некоторые образцы российского оружия будут представлены впервые.

Всего в Параде Победы примут участие более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.