Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Парад Победы ТЕГИ

Праздничный салют в честь 9 мая прогремит в 10 городах на юге России

Ян Брацкий
07:05 09.05.2021
Для этого военные задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3, а также более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.
Праздничный салют в честь 9 мая прогремит в 10 городах на юге России
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) готовятся провести праздничный салют в 10 городах на юге России в честь Дня Победы.

Шестьдесят артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, 9 мая ровно в 22:00 произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд, заряды фейерверков взметнутся на высоту до 300 метров.

Для этого военные задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применят более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

На юге России праздничные салюты состоятся в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:18 В стране и мире
«Символ славы и доблести»: президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
02:27 В стране и мире
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
00:26 В стране и мире
Стало известно, кто будет представлять США на Параде Победы в Москве
02:05 В стране и мире
«Бессмертный полк»: в Нью-Йорке прошло праздничное шествие в честь Дня Победы
04:20 Армия
Военнослужащие 201-й базы в Таджикистане поздравили бравшего Берлин ветерана с Днем Победы
Популярное
Популярное
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Военнослужащие 201-й базы в Таджикистане поздравили бравшего Берлин ветерана с Днем Победы
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Мясников назвал «мужской» симптом рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.