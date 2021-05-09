Праздничный салют в честь 9 мая прогремит в 10 городах на юге России

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) готовятся провести праздничный салют в 10 городах на юге России в честь Дня Победы.

Шестьдесят артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, 9 мая ровно в 22:00 произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд, заряды фейерверков взметнутся на высоту до 300 метров.

Для этого военные задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применят более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

На юге России праздничные салюты состоятся в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.