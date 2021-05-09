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«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске

Иван Линдеманн
05:18 09.05.2021
В составе механизированной колонны парада прошли около 160 единиц вооружения и военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Хабаровске в честь Дня Победы состоялся масштабный военный парад. Торжественным маршем по центральной площади города прошли около 2,7 тысячи военнослужащих Восточного Военного округа.

Принимал парад командующий ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко. Он отметил, что на земле и в небе воины били врага, приближая Великую Победу.

В составе механизированной колонны прошли около 160 единиц вооружения и военной техники.

«В составе исторической колонны военной техники зрители увидели танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Современную часть колонны представили танки Т-80БВМ, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2М, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки  «Гвоздика»,  «Акация»,  «МСТА-С»,   «Гиацинт»,  «Малка», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 122-мм гаубица Д-30, 152-мм гаубица 2А65, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер-М», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», ЗРК «Тор-М2У»,  «Бук-М1», ЗРС «С-400», ЗРПК «Панцирь-С»,   бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», «Тигр-М», «Линза», - заявили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, впервые в этом году на военном параде была представлена техника в арктической расцветке: новые танки Т-80БВМ, болотоходы «Алеут. Всего в параде было задействовано 160 единиц техники.

В конце торжества над площадью Ленина состоялась авиационное шоу. В небе пролетели самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

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