ВМС США изъяли огромную партию неопознанного оружия в Аравийском море: видео

Крейсер Monterey ВМС США в ходе проверки изъял оружие с корабля без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. На судне находились противотанковые управляемые ракеты российского производства и другое оружие, также на корабле нашли усовершенствованные оптические прицелы.

«Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пятого флота ВМС США.

Сообщается, что операция проводилась два дня – 6 и 7 мая. После допроса экипаж корабля отпустили. Происхождение оружия, а также пункт его доставки определят в ходе расследования. В ВМС США уточнили, что проверка судна была стандартной и проводилась в рамках международного права.