«Бессмертный полк»: в Нью-Йорке прошло праздничное шествие в честь Дня Победы

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 9 мая. Мероприятие было организовано обществом «Русская молодежь Америки».

Соотечественники с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне прошли под аккомпанемент песен военных лет от Манхэттена до Бруклина. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие завершилось возложением цветов к мемориалу участникам Второй мировой войны на Кэдман-плаза. Протяженность маршрута составила около двух километров.

Сообщается, что многие участники из-за ситуации с коронавирусом решили остаться дома и принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Он пройдет в США, как и в остальном мире, в 15:00 по местному времени. В нынешнем году из-за пандемии в акции не приняли участие ветераны.

В праздничном шествии приняли участие около 100 человек.