Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Ко Дню Победы в провинции Хама и Хомс в Сирии доставили гуманитарную помощь для выходцев из России

Виталий Акиньшин
00:00 10.05.2021
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон поддержали своих соотечественников, живущих в Сирии, в день 76-й годовщины Победы, доставив продукты первой необходимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

День Победы в Великой Отечественной войне отмечают даже в Сирии - там проживает немало россиянок, которые очень давно связали свою жизнь с сирийцами и до сих пор не собираются покидать Сирийскую Арабскую республику, ставшую для них уже второй родиной.

В небольшом по местным меркам магазине в сирийском Хомсе, который является настоящим местом притяжения для выходцев из России - посетительницы встречаются далеко не только ради покупок. Чаще всего - для того, чтобы обсудить новости или, как это было вчера - отметить святой для всех россиян праздник великой Победы, причем - целыми семьями.

«Мы почти каждый год делаем или большой концерт в культурном центре города Хомса, или шествие "Бессмертного полка", или - акции "Георгиевская ленточка". Иногда в них участвует более трех тысяч человек - сирийцев», - рассказала председатель клуба соотечественников «Наш дом» в Хомсе Анастасия Колескина.

Большинство из женщин -это те, которые много лет назад вышли замуж за граждан Сирии и переехали жить в Арабскую Республику. Однако при этом - ни на минуту не забывали ни своей Родины, ни, тем более, - того подвига, который совершили их деды и прадеды. У Татьяны Саламы родители, еще детьми работали в колхозе, чтобы помочь фронту.

«У меня мама и папа, они - труженики тыла, и когда началась война им было по 5 - 7 лет и уже с того возраста дети с раннего утра до позднего вечера собирали зерно, косили сено, очень многие потеряли здоровье из-за такого тяжелого и непосильного для детей труда. Своим детям я всегда говорю, что как бы там ни было, - мы тоже здесь пережили тяжелые годы , но слава Богу все таки мир наступил», - говорит Татьяна.

Поддержать своих соотечественников в праздничные дни очередной годовщины Победы решили российские военные. В провинции Хомс и Хама привезли подарки, а главное - настоящее праздничное настроение.

«В этих городах, как нам стало известно, находится большое количество наших соотечественников, заехавших на территорию Сирии в разные годы, - кто-то 30 лет назад, кто-то - 20, кто-то 15, кто-то недавно. Они обрели здесь свою вторую родину, но из-за своей ментальной связи с родным Отечеством - не могут забыть Россию, Советский Союз, русских людей», - объяснил начальник ЦПВС группировки ВС в САР Сергей Лощенков.

Своего клуба у русской диаспоры в Хаме пока нет, но это - не беда. Люди собираются дома у соотечественников. Сегодня, гостей к себе пригласила Ирина Хэралла. В одной стороне двора -торжественное мероприятие, напротив - праздничный стол с российскими и сирийскими блюдами. Но главное, - говорит она, - это возможность пообщаться с военными, узнать новости о России. И вместе с ними отметить один из главных праздников.

В этот день собравшиеся не могли не вспомнить не только своих родственников, - ветеранов, погибших или прошедших всю Великую Отечественную войну, но и ту войну, которая постигла и саму Сирию. Тех, кто погиб в боях с террористами. И, конечно же, благодарили российских военных, которые помогли освободить страну.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:48 В стране и мире
Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
21:01 В стране и мире
Видео
Огни Победы: яркие кадры праздничного салюта в Новосибирске
19:55 В стране и мире
Видео
В Антарктиде прошла акция «Бессмертный полк»: видео
18:44 В стране и мире
Видео
На фасадах, билбордах и в Сети: как проходит онлайн-акция «Бессмертный полк»
18:26 Армия
Видео
Метр к метру, секунда в секунду: как прошла воздушная часть Парада Победы в Москве
Популярное
Популярное
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.