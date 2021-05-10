Ко Дню Победы в провинции Хама и Хомс в Сирии доставили гуманитарную помощь для выходцев из России

День Победы в Великой Отечественной войне отмечают даже в Сирии - там проживает немало россиянок, которые очень давно связали свою жизнь с сирийцами и до сих пор не собираются покидать Сирийскую Арабскую республику, ставшую для них уже второй родиной.

В небольшом по местным меркам магазине в сирийском Хомсе, который является настоящим местом притяжения для выходцев из России - посетительницы встречаются далеко не только ради покупок. Чаще всего - для того, чтобы обсудить новости или, как это было вчера - отметить святой для всех россиян праздник великой Победы, причем - целыми семьями.

«Мы почти каждый год делаем или большой концерт в культурном центре города Хомса, или шествие "Бессмертного полка", или - акции "Георгиевская ленточка". Иногда в них участвует более трех тысяч человек - сирийцев», - рассказала председатель клуба соотечественников «Наш дом» в Хомсе Анастасия Колескина.

Большинство из женщин -это те, которые много лет назад вышли замуж за граждан Сирии и переехали жить в Арабскую Республику. Однако при этом - ни на минуту не забывали ни своей Родины, ни, тем более, - того подвига, который совершили их деды и прадеды. У Татьяны Саламы родители, еще детьми работали в колхозе, чтобы помочь фронту.

«У меня мама и папа, они - труженики тыла, и когда началась война им было по 5 - 7 лет и уже с того возраста дети с раннего утра до позднего вечера собирали зерно, косили сено, очень многие потеряли здоровье из-за такого тяжелого и непосильного для детей труда. Своим детям я всегда говорю, что как бы там ни было, - мы тоже здесь пережили тяжелые годы , но слава Богу все таки мир наступил», - говорит Татьяна.

Поддержать своих соотечественников в праздничные дни очередной годовщины Победы решили российские военные. В провинции Хомс и Хама привезли подарки, а главное - настоящее праздничное настроение.

«В этих городах, как нам стало известно, находится большое количество наших соотечественников, заехавших на территорию Сирии в разные годы, - кто-то 30 лет назад, кто-то - 20, кто-то 15, кто-то недавно. Они обрели здесь свою вторую родину, но из-за своей ментальной связи с родным Отечеством - не могут забыть Россию, Советский Союз, русских людей», - объяснил начальник ЦПВС группировки ВС в САР Сергей Лощенков.

Своего клуба у русской диаспоры в Хаме пока нет, но это - не беда. Люди собираются дома у соотечественников. Сегодня, гостей к себе пригласила Ирина Хэралла. В одной стороне двора -торжественное мероприятие, напротив - праздничный стол с российскими и сирийскими блюдами. Но главное, - говорит она, - это возможность пообщаться с военными, узнать новости о России. И вместе с ними отметить один из главных праздников.

В этот день собравшиеся не могли не вспомнить не только своих родственников, - ветеранов, погибших или прошедших всю Великую Отечественную войну, но и ту войну, которая постигла и саму Сирию. Тех, кто погиб в боях с террористами. И, конечно же, благодарили российских военных, которые помогли освободить страну.