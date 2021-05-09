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Боевики за сутки совершили 53 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Анна Касаткина
23:04 09.05.2021
В российском ЦПВС призывали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.
Боевики за сутки совершили 53 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки было зарегистрировано 53 обстрела со стороны боевиков. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Александр Карпов.

Обстрелов, со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил он.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 53 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабахат Ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 47 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 29 обстрелов, в провинции Латакия - 9 обстрелов, в провинции Алеппо - 6 обстрелов, в провинции Хама - 9 обстрелов», - сказал Карпов.

В ЦПВС призывали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабахат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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