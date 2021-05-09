Небо огней: яркие кадры салюта в Москве в честь Дня Победы

Праздничные залпы салюта в честь 9 Мая отгремели в Москве. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Звезда».

Фейерверки в столице запустили с 16 точек, в том числе, в парке Победы, на Воробьевых горах и в Измайловском парке.

Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли в воскресенье и в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.