Небо огней: яркие кадры салюта в Москве в честь Дня Победы
Фейерверки в столице запустили с 16 точек, в том числе, в парке Победы и на Воробьевых горах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Праздничные залпы салюта в честь 9 Мая отгремели в Москве. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Звезда».
Фейерверки в столице запустили с 16 точек, в том числе, в парке Победы, на Воробьевых горах и в Измайловском парке.
Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли в воскресенье и в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.