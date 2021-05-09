В стране и мире Дептранс Москвы: некоторые поезда будут проезжать станцию метро «Парк Победы» без остановки Анна Касаткина Жителей и гостей столицы попросили покупать билеты на поезда заранее. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Некоторые поезда Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена временно будут проезжать станцию «Парк Победы» без остановок. Об этом предупредили в департаменте транспорта Москвы. «Во избежание скопления людей некоторые поезда Арбатско-Покровской линии временно проезжают станцию "Парк Победы" без остановки. Будьте внимательны», - говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс.Опертивно». Ранее в департаменте напомнили, что до 22.00 вестибюль №1 станции «Парк Победы» работает только на вход. Жителей и гостей столицы также попросили приобретать проездные билеты заранее, например, в приложении московского метро. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика