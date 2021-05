В стране и мире Неизвестный устроил стрельбу на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка Иван Линдеманн В результате стрельбы пострадали женщина и ребенок. © Фото: drmoonlight9, twitter Читайте нас на: Два человека пострадали в ходе стрельбы в центре Нью-Йорка. Инцидент произошел на Таймс-сквер, передает NBC со ссылкой на полицию города. По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали женщина и ребенок. Они были госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает. #TimesSquare video from the shooting in Times Square: tourists run for their lives after 3 shots ring out. pic.twitter.com/6Oxb7GwpbX — FDNY Response Videos (@FDNYRespVids) May 8, 2021 Подозреваемый мужчина скрылся с места преступления. Полиция ведет поиски. Мотивы стрелка устанавливаются, ведется расследование. В данный момент площадь Таймс-Сквер оцеплена силами правопорядка, автомобильное движение перекрыто. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика