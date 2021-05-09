Неизвестный устроил стрельбу на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка

Два человека пострадали в ходе стрельбы в центре Нью-Йорка. Инцидент произошел на Таймс-сквер, передает NBC со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали женщина и ребенок. Они были госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает.

#TimesSquare video from the shooting in Times Square: tourists run for their lives after 3 shots ring out. pic.twitter.com/6Oxb7GwpbX — FDNY Response Videos (@FDNYRespVids) May 8, 2021

Подозреваемый мужчина скрылся с места преступления. Полиция ведет поиски. Мотивы стрелка устанавливаются, ведется расследование. В данный момент площадь Таймс-Сквер оцеплена силами правопорядка, автомобильное движение перекрыто.