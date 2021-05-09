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Неизвестный устроил стрельбу на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка

Иван Линдеманн
01:46 09.05.2021
В результате стрельбы пострадали женщина и ребенок.
Неизвестный устроил стрельбу на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка
© Фото: drmoonlight9, twitter
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Два человека пострадали в ходе стрельбы в центре Нью-Йорка. Инцидент произошел на Таймс-сквер, передает NBC со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали женщина и ребенок. Они были госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает.

Подозреваемый мужчина скрылся с места преступления. Полиция ведет поиски. Мотивы стрелка устанавливаются, ведется расследование. В данный момент площадь Таймс-Сквер оцеплена силами правопорядка, автомобильное движение перекрыто.

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