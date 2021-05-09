В стране и мире Огни Победы: яркие кадры праздничного салюта в Новосибирске Анна Касаткина Артиллеристы выпустили в небо 680 фейерверков из салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КаМАЗ». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Праздничный салют в честь Дня Победы устроили артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа в Новосибирске. Яркое световое представление на Михайловской набережной реки Обь длилось около 15 минут. «Военнослужащие выполнили 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и выпустили в небо 680 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из салютных установок 2А85 на базе автомобиля "КаМАЗ"», - рассказали в Минобороны России. Уточняется, что в проведении салюта было задействовано более 30 военнослужащих и 10 единиц техники. Артиллерийские салюты и праздничные фейерверки в честь праздника в воскресенье, 9 мая, гремят в 20 городах страны. В Москве для запуска подготовили 31 площадку, начало фейерверков намечено на 22.00. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика