Праздничный концерт в честь Дня Победы начался перед Главным храмом Вооруженных сил
В программе будут представлены песни военных лет, а на мониторах у концертной площадки будут крутить военную хронику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В эти минуты на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил начинается большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Песни военных лет исполнят известные музыканты.
«Программа очень интересная, впереди настоящее созвездие. Например, Тамара Гвердцители, эстрадная певица, Хибла Герзмава, оперная певица, будет и народный артист России Сергей Безруков. В общем, программа насыщенная и интересная. В основном, это песни военных лет», - рассказал корреспондент «Звезды».
Балдин добавил, что людей на торжества пришло немало - намечающийся дождь, кажется, никого не напугал.