В стране и мире Праздничный концерт в честь Дня Победы начался перед Главным храмом Вооруженных сил Тимур Шерзад Игорь Балдин В программе будут представлены песни военных лет, а на мониторах у концертной площадки будут крутить военную хронику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В эти минуты на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил начинается большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Песни военных лет исполнят известные музыканты. «Программа очень интересная, впереди настоящее созвездие. Например, Тамара Гвердцители, эстрадная певица, Хибла Герзмава, оперная певица, будет и народный артист России Сергей Безруков. В общем, программа насыщенная и интересная. В основном, это песни военных лет», - рассказал корреспондент «Звезды». Балдин добавил, что людей на торжества пришло немало - намечающийся дождь, кажется, никого не напугал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика