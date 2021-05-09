Парад у дома: в Самаре военнослужащие ЦВО поздравили ветерана с Днем Победы

В Самаре военнослужащие Центрального военного округа провели мини-парад у дома ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, механика-водителя легендарного танка Т-34 Николая Кузьмича Тарасова. Сегодня, в День Победы, он отмечает свое 95-летие.

В рамках праздника командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спели для ветерана песни «День Победы» и «Последний бой».

«Перед ветераном выстроились военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона. После чего гости поздравили ветерана с днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После чего парадный строй произнес в честь ветерана трехкратное "Слава" и прошел перед красноармейцем торжественным маршем», - говорится в сообщении.

Продолжился мини-парад музыкальной композицией в исполнении государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона. Музыканты исполнили такие песни, как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «Мы так давно не отдыхали» и другие.

Мини-парад завершился вручением ветерану подарков и благодарственных писем.