Дрожала брусчатка: как прошел Парад Победы в Москве

Под звуки барабана и музыку песни Александра Александрова «Священная война» военнослужащие батальона Почетного караула вынесли Государственный Флаг России и Знамя Победы. Расчеты встречал министр обороны. Проезжая Спасскую башню на кабриолете Aurus Сергей Шойгу по традиции перекрестился под иконой Спаса Смоленского.

Министр обороны поприветствовал каждый парадный расчет, затем поднялся на трибуну и доложил президенту.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий. Войска к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу», - сказал он.

Рядом с российским лидером стоял президент Таджикистана - Эмомали Рахмон, он в числе почетных гостей парада. Традиционно до начала главного торжества была минута молчания в память о погибших.

Президент лично приветствовал героев-фронтовиков, которые сегодня сидели на трибунах. Он обратился ко всем ветеранам с благодарностью за подвиг, к нации - с поздравлениями и с гордостью за страну. И к современникам - с напоминанием о том, что в приоритете современной России.

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу», - заявил Путин.

Во время выступления главы государства - самое интересно то, что остается за кадром трансляции. В одну шеренгу выстроились десятки камер - журналисты, операторы, звукорежиссеры, фотокорреспонденты. Все объективы работают на большой экран, где выступает президент.

И вот с идеальной осанкой, ровным строем чеканят шаг военнослужащие. Это не просто показательное действие - за каждым парадным расчетом - многолетняя история. Первое в мире подразделение железнодорожных войск появилась еще в царской России. У расчетов войск связи огромный боевой опыт - во время войны больше миллиона связистов обеспечивали управление войсками, снабжали штабы точной информацией и докладывали об обстановке на фронтах.

Рев мотора и брусчатка Красной площади буквально задрожала под тяжелыми машинами, танки Т-34 открыли парадный расчет боевой техники. Следом пошла техника Сухопутных войск, новые зенитные машины «Тайфун-ПВО», БМП-2 с боевым модулем «Бережок», многоцелевые армейские бронеавтомобили «Тигр-М». Всего более 190 единиц техники - среди которых и новейшие образцы, уже прошедшие обкатку в бою.

Парад Победы на Красной площади - демонстрация всех новинок, которые поступают на вооружение современной армии. Именно здесь глазам зарубежных наблюдателей впервые предстали все последние разработки. В их числе - робототехнический комплекс «Уран-9», который успешно доказал свою эффективность в Сирии.

Десятки иностранных журналистов вещали с Красной площади - за парадом следят на разных континентах. За его безупречность уже не первый год отвечает командующий парадом - Главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Парад Победы - это великая память. И сегодня его главные герои - живые легенды, ветераны. Их осталось немного, и так ценно пообщаться с каждым, и как можно больше рассказать историй - в их памяти сохранилось много добрых моментов.

«Я же участник Парада 1945 года, я же встречался на Эльбе с союзными войсками», - рассказал участник парада Победы 1945 года, ветеран Великой Отечественной войны Петр Сагин.

В глазах ветеранов не только радость, но и боль утраты боевых товарищей , ранения, контузии. Каждый прошел самые суровые испытания, не раз бывал в шаге от смерти.

«Мне запомнилась, конечно первая зима особенно, не было не то, что никакого жилья, нас высадили на сопке для защиты Кольского залива.4 Меня внук спрашивает, как вы там в окопах сидели? Я говорю - какие окопы! Это сопка!» - поделился Алексей Орлов, ветеран Великой Отечественной войны.

Те, кто более 76 лет назад, те, кто детьми и юношами уходили на фронт, поднимают взгляд в небо - мирное, который каждый год в завершении воздушного парада окрашивается цветами триколора - флага России - страны-победительницы.