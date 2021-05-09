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Метр к метру, секунда в секунду: как прошла воздушная часть Парада Победы в Москве

Алексей Самолетов
Тимур Шерзад
Павел Ремнев
Алексей Дегтярев
18:26 09.05.2021
Вертолеты и самолеты идут на разных высотах – все это зависит от скорости. Если предельная скорость прохождения у вертолетов, примерно 250-300 километров в час, то самолеты идут со скоростью 400-500.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Триумф Палас». Одна из самых интересных смотровых точек Москвы. Высота - 204 метра. Еще в семь утра здесь стоял туман. Так что, до последней минуты, было неизвестно - состоится ли воздушный парад. И вот сейчас, буквально за несколько минут до пролета над Красной площадью, можно увидеть, как формируется парадный авиационный строй.

Самолеты и вертолеты на парад слетаются из разных точек нашей страны. Например, Ту-160 и Ту-95 приходят с аэродрома Энгельс, вертолеты поднимаются из Клина и из Твери, ну а тяжелые Ил-76 из Иваново, топливозаправщики Ил-78 из Мигалово, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 - из Липецка. Истребители – знаменитые «Русские Витязи» и «Стрижи», поднимаются из подмосковной Кубинки. Оттуда же взлетает и пилотажная группа «Беркуты», которая работает на вертолетах Ми-28.

«А сейчас мне предоставилась возможность - и это действительно большая журналистская удача - посидеть на месте летчика в кабине Су-35С. По соображениеям секретности мы не можем изнутри показывать кабину, но здесь абсолютно все приборы электронные, а сидеть в этом кресле действительно очень удобно», - поделился корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Погода, хоть и выдалась непростой, но провести авиачасть парада все же позволила. 

«Сложностей не было в техническом плане, к работе в этих условиях летчики подготовлены, спасибо природе, что она хотя бы такую погоду нам подготовила, позволила выполнить полет», - рассказал командир авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Сергей Щеглов. 

И вот, парадный строй подходит к городу. Возглавляют «авиационную колонну», если можно так выразиться, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, следом за ними идут десантно-штурмовые Ми-35, потом ударные Ми-28.

Вертолеты и самолеты идут на разных высотах – все это зависит от скорости. Если предельная скорость прохождения у вертолетов, примерно 250-300 километров в час, то самолеты идут со скоростью 400-500. Отсюда и расстояния между машинами, которые могут колебаться от 800 до 1200 метров. Есть разница и по высоте – от 180 до 550 метров. И вот Ми-26 уже над городом.

Формирование парадного строя происходит приблизительно в районе Химок. И вот Ми-26 уже над домами, до прохода над Красной площадью остается буквально 2-3 минуты.

«И вот над Красной площадью уже авиация - первыми идут вертолеты, именно по их скорости выравниваются все остальные пилотажные группы. Представляете, как сейчас сложно держать дистанцию летчикам скоростной авиации? Но мы уверены, что они сделают это с честью. И вот сейчас появляются в небе Су-30, истребители проходят вдоль Васильевского спуска и уходят от Москвы», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. 

Погодное окно совпало очень хорошо.

«Метеорологическая служба Вооруженных сил еще вчера прогнозировала, что именно на момент прохода воздушной части погода будет соответствовать уровню подготовки экипажа. Прогноз оправдался, экипажи штатно взлетели со своих аэродромов, собрались в сложные группы - вы видели, что группы были сложные сегодня, и новые группы были в составе - Ту-160 и Су-35, новые группы, собирались они над Тверью. Все группы прошли, все элементы выполнены с высоким качеством», - отметил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Воздушный парад успешно завершен. Экипажи разлетаются по своим аэродромам. 

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