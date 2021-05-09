«Звучит хорошо и освобождает»: немецкий депутат поделился впечатлениями от Парада Победы в Москве

Депутат будентсага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик посетили Парад Победы на Красной площади в Москве. Визит состоялся при содействии немецкой редакции МИА «Россия сегодня» в Германии и Российского фонда прямых инвестиций.

Шлик отметил, что старается приезжать на военный парад в российской столице каждый год, потому что чувствует благодарность за освобождение и победу над фашизмом. Он также добавил, что политическая ситуация и разногласия могут быть разными, однако этот момент для него очень важен.

Дэм, в свою очередь, рассказал, что звука военной техники звучат плохо для представителей большого капитала, однако для него «это звучит хорошо и освобождает». В то же время политик отметил, что в свое время отказался от военной службы, так как относится к милитаризму негативно. Однако, по его словам, на том этапе истории это было необходимо ради мира.

Депутат подчеркнул, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником.

«Необходимо донести до большинства: фашизм - это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше», - цитирует его РИА Новости.

Дэм добавил, что относится к России по-разному: к одним вещам - с одобрением, к другим же - критично. Но несмотря на последнее обстоятельство, депутат в целом чувствует себя в Москве как дома.