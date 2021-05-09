Вопреки дождю и ветру: как москвичи отмечают День Победы на Поклонной горе

В российских городах в разгаре праздничные гулянья в честь Дня Победы. В Москве одним из центров торжеств по традиции стала Поклонная гора, где, несмотря на прохладную и облачную погоду, многолюдно с самого утра.

Как отметила корреспондент «Звезды», в этой точке столицы людей очень много, с каждой минутой их становится все больше. Дождь и ветер не стали помехой для народных гуляний.

Ветераны также пришли на Поклонную гору. Они охотно рассказывают свои фронтовые истории. Многие люди приходят с портретами своих героев.

Впереди москвичей ждут праздничный концерт и салют, который пройдет в 16 точках столицы.