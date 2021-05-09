Вопреки дождю и ветру: как москвичи отмечают День Победы на Поклонной горе
Многие жители столицы приходят с портретами своих героев Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В российских городах в разгаре праздничные гулянья в честь Дня Победы. В Москве одним из центров торжеств по традиции стала Поклонная гора, где, несмотря на прохладную и облачную погоду, многолюдно с самого утра.
Как отметила корреспондент «Звезды», в этой точке столицы людей очень много, с каждой минутой их становится все больше. Дождь и ветер не стали помехой для народных гуляний.
Ветераны также пришли на Поклонную гору. Они охотно рассказывают свои фронтовые истории. Многие люди приходят с портретами своих героев.
Впереди москвичей ждут праздничный концерт и салют, который пройдет в 16 точках столицы.