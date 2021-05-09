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Российские миротворцы в Карабахе отпраздновали День Победы

Андрей Аркадьев
16:11 09.05.2021
Более 450 миротворцев приняли участие в торжественном митинге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы отпраздновали сегодня День Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Торжества начались с выноса Знамени Победы, флага России и просмотра видеозаписи с поздравлением министра обороны РФ Сергея Шойгу. В мероприятиях приняли участие более 450 миротворцев.

«День Победы – это день всеобщего триумфа, народной гордости и вечной памяти воинов-освободителей», - сказал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Также российские миротворцы почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в боях против фашизма.

Во время праздничных мероприятий 20 военнослужащих получили награды, медали и грамоты за заслуги на службе.

В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране проходят военные парады и салюты в честь праздника. Патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Впервые так было в прошлом году из-за пандемии.

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