Армия Российские миротворцы в Карабахе отпраздновали День Победы Андрей Аркадьев Более 450 миротворцев приняли участие в торжественном митинге. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы отпраздновали сегодня День Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Торжества начались с выноса Знамени Победы, флага России и просмотра видеозаписи с поздравлением министра обороны РФ Сергея Шойгу. В мероприятиях приняли участие более 450 миротворцев. «День Победы – это день всеобщего триумфа, народной гордости и вечной памяти воинов-освободителей», - сказал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Также российские миротворцы почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в боях против фашизма. Во время праздничных мероприятий 20 военнослужащих получили награды, медали и грамоты за заслуги на службе. В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране проходят военные парады и салюты в честь праздника. Патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Впервые так было в прошлом году из-за пандемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика