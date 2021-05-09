Совершивший «чудо на кукурузном поле» пилот проехал на танке в День Победы

Пилот Дамир Юсупов, совершивший экстремальную посадку Airbus A231 в кукурузном поле и спасший более 226 пассажиров, принял участие в Параде Победы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. На марше пеших и механизированных колонн он проехал в танке ИС-3.

Юсупов отметил, что присутствовать на параде для него - большая честь.

«Идти в колонне, где танки, наша легендарная техника, которая ковала Победу, - большая честь, большая гордость. Мне очень приятно», - сказал он РИА Новости.

Помимо Юсупова, в военном параде также приняли участие Герои России Олег Касков и Роман Шадрин, передает агентство.

Инцидент, который прозвали «чудом на кукурузном поле», произошел 15 августа 2019 года. В двигатель самолета «Уральских авиалиний», вылетевшего из подмосковного аэропорта «Жуковский», попала птица, из-за чего он воспламенился. Пилотам удалось совершить аварийную посадку «на брюхо» в кукурузном поле. Мастерство пилотов позволило избежать человеческих жертв.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания героев России посадившим самолет командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальных членов экипажа он наградил орденами Мужества.