«Бессмертный полк», автопробег и песни военных лет: как на Украине отмечают День Победы

Акция «Бессмертный полк», церемонии возложения цветов к монументам погибшим на фронтах проходят сейчас и на Украине, хотя официально 9 мая уже шесть лет там не является государственным праздником.

Несмотря на это, люди по-прежнему хранят память о великой победе и тех, кто победил «коричневую чуму». В Харькове состоялся автопробег с символикой Дня Победы.

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около пятисот человек. В Одессе весь день несут цветы к памятникам павшим, поют песни военных лет.