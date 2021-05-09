«Бессмертный полк», автопробег и песни военных лет: как на Украине отмечают День Победы
Так, в Одессе весь день несут цветы к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны.
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Акция «Бессмертный полк», церемонии возложения цветов к монументам погибшим на фронтах проходят сейчас и на Украине, хотя официально 9 мая уже шесть лет там не является государственным праздником.
Несмотря на это, люди по-прежнему хранят память о великой победе и тех, кто победил «коричневую чуму». В Харькове состоялся автопробег с символикой Дня Победы.
В акции «Бессмертный полк» приняли участие около пятисот человек. В Одессе весь день несут цветы к памятникам павшим, поют песни военных лет.