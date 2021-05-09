Вопросы истории Ветераны из 27 стран: в Петербурге прошла международная видеоконференция по ВОВ Тимур Шерзад В ходе конференции прошли выступления ветеранов, удалось обсудить вопросы противостояния фальсификациям истории Великой Отечественной войны. © Фото: Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: В Санкт-Петербурге, в Доме офицеров ЗВО, прошла международная онлайн-видеоконференция, объединившая ветеранов Великой Отечественной из 27 стран. «В онлайн-видеоконференции между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими ветеранов, блокадников, проживающих за рубежом, приняло участие около 100 человек из 27 стран», - рассказал начальник отделения военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров. В ходе конференции от имени проживающих за рубежом ветеранов и блокадников состоялось возложение венка к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Кроме того, прошли выступления ветеранов, удалось обсудить вопросы противостояния фальсификациям истории Великой Отечественной войны. Завершилась конференция концертом творческих коллективов Петербурга - они исполнили песни о Великой Отечественной войне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика