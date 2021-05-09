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Ветераны из 27 стран: в Петербурге прошла международная видеоконференция по ВОВ

Тимур Шерзад
16:01 09.05.2021
В ходе конференции прошли выступления ветеранов, удалось обсудить вопросы противостояния фальсификациям истории Великой Отечественной войны. 
Ветераны из 27 стран: в Петербурге прошла международная видеоконференция по ВОВ
© Фото: Russian Look, Globallookpress
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В Санкт-Петербурге, в Доме офицеров ЗВО, прошла международная онлайн-видеоконференция, объединившая ветеранов Великой Отечественной из 27 стран. 

«В онлайн-видеоконференции между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими ветеранов, блокадников, проживающих за рубежом, приняло участие около 100 человек из 27 стран», - рассказал начальник отделения военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В ходе конференции от имени проживающих за рубежом ветеранов и блокадников состоялось возложение венка к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Кроме того, прошли выступления ветеранов, удалось обсудить вопросы противостояния фальсификациям истории Великой Отечественной войны. 

Завершилась конференция концертом творческих коллективов Петербурга - они исполнили песни о Великой Отечественной войне. 

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