В стране и мире Российские дипломаты в 54 странах мира исполнили «Катюшу» в честь Дня Победы Анна Назайкина Впервые композиция была исполнена в 1939 году и стала одним из символов Великой Отечественной войны. © Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Российские дипломаты приняли участие в музыкальном флешмобе в честь Дня Победы. Сотрудники дипломатических представительств в 54 странах мира исполнили легендарную песню «Катюша». Соответствующее видео опубликовало Министерство иностранных дел РФ. «Российские дипломаты, находящиеся по долгу службы вдалеке от Родины, приняли участие в музыкальном флэшмобе по случаю 76-летия Великой Победы. Самая любимая песня Великой Отечественной Войны - легендарная "Катюша" - прозвучала этой весной в 54 странах земного шара», - сообщило внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале. Песня «Катюша», была написана композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским. Впервые она была исполнена в 1939 году и стала одним из символов Великой Отечественной войны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика