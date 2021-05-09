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Праздничная вахта: Главком ВМФ поздравил с 9 мая военных моряков, несущих службу в Мировом океане

Тимур Шерзад
16:00 09.05.2021
Главком подчеркнул, что сегодняшний ВМФ продолжает эстафету поколений. Современные моряки стремятся быть достойными продолжателями дела предков, повышают свою выучку.
Праздничная вахта: Главком ВМФ поздравил с 9 мая военных моряков, несущих службу в Мировом океане
© Фото: Минобороны России
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В Мировом океане находится более шести десятков кораблей и судов обеспечения военно-морского флота России, выполняющих самые различные задачи. Сегодня все их экипажи получили поздравления Главкома ВМФ Николая Евменова с 76-й годовщиной победы над Германией. 

«Советско-германский фронт с первых и до последних дней своего существования был местом, где решалась не только судьба нашей страны, но и исход Второй Мировой Войны, судьба всего послевоенного мира. Советский народ взял на себя и с честью вынес всю тяжесть борьбы с агрессорами. Именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат, защищая свою Родину, не жалея себя, отстояв свободу и независимость своей страны, принес освобождение и мир в Европу», - говорится в поздравительной телеграмме.

Евменов отметил и весомый вклад военно-морского флота - он так или иначе участвовал в большинстве оборонительных и наступательных операций. Советским морякам удалось уничтожить около 2,5 тысяч кораблей и судов неприятеля, а также перевезти более десяти миллионов человек и сотню миллионов тонн грузов. 

Главком подчеркнул, что сегодняшний ВМФ продолжает эстафету поколений. Современные моряки стремятся быть достойными продолжателями дела предков, повышают свою выучку. В целом на флоте увеличивается как наплаванность кораблей, так и налет летательных аппаратов. 

Напоследок Евменов отдельно поблагодарил ветеранов за доблесть, мужество и победу в самой грандиозной и бескомпромиссной войне в истории человечества. 

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