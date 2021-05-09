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Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки оправдать нацистские преступления

Анна Назайкина
12:45 09.05.2021
Для воплощающих в жизнь антисемитизм и русофобию не может быть прощения, заявил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Многое из нацисткой идеологии вновь пытаются оправдать и реанимировать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил с трибуны на Красной площади во время Парада Победы в Москве.

«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение не только разного рода радикалы и международные группировки террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - заявил он.

Как подчеркнул российский лидер, тех, кто претворяет в жизнь агрессивные намерения и пропагандирует идеи расизма, антисемитизма и русофобии, нельзя оправдать, таким преступлениям не может быть прощения.

«Нет прощения и оправдания тем, кто замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национально превосходства, антисемитизма и русофобии», -  сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно советскому народу удалось отразить нашествие нацистских полчищ и освободить европейские страны от «коричневой чумы».

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