На «Бессмертном полку» в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского

На акции «Бессмертный полк» в Донецке пронесли портрет Владимира Зеленского. Видеоролик, на котором запечатлен этот момент, опубликовал Telegram-канал «Донбасс решает».

Снимок Семена Ивановича Зеленского, который был награжден двумя орденами Красной Звезды, пронесла местная жительница.

«Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева», - сказала она.

В годы войны дед Зеленского командовал минометным взводом, а затем стрелковой ротой 174-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Зимой 1944 года он отбил четыре атаки нацистов за селом Александровка и занял вражеский склад, за что был впоследствии награжден.

В прошлом году на 9 Мая Зеленский выложил в Facebook пост о своем деде. Тогда он назвал Семена Зеленского одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов.