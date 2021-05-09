Бронеавтомобили «Тигр» и РСЗО «Град-М»: как прошел Парад Победы в Каспийске

Парады, приуроченные к годовщине Великой Победы, проходят сегодня, 9 Мая, по всей России, в том числе на юге страны. В дагестанском Каспийске завершился военный смотр, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В торжественном мероприятии участвовали более тысячи военнослужащих. В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», новейшие бронетранспортеры БТР-82А. Также в ее состав вошли пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».

Участники Парада Победы сделали прививку от коронавируса. При подготовке к мероприятию учитывалась эпидемиологическая ситуация, принимались меры, чтобы не допустить распространения инфекции.