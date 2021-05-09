Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ подробно описывает процедуру передачи власти в стране в случае гибели президента.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», - цитирует ТАСС заявление президентской пресс-службы.

В случае введения в действие этого механизма в Белоруссии незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Основным вопросом становится проведение выборов и Совет безопасности принимает соответствующие решения.

«Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», - добавили в пресс-службе.

О подготовке особого декрета президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 24 апреля. Свои действия он обосновал информацией о подготовке государственного переворота и покушению на президента