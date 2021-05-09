Память сильнее границ: «Бессмертный полк» шагает по всему миру

Акция «Бессмертный полк» в России в условиях пандемии сегодня пройдет в онлайн формате. Шествие начнется в каждом регионе в три часа по местному времени.

Но акция проходит далеко не только в России. В Израиле, например, участниками «Бессмертного полка» стали сотни человек. Местные жители разных городов прошли по улицам, держа в руках портреты своих дедов-фронтовиков. Мероприятия в честь ветеранов в Израиле будут длиться три дня.

Бессмертный полк прошел и по столице Китая. С портретами героев войны 300 наших соотечественников прошли по Пекину под песни военных лет. К шествию присоединились и китайские граждане.

Шествие состоялось и в Нью-Йорке: в нем приняли участие три тысячи человек. Ветераны наблюдали за ними онлайн.