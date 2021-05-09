Самый северный Парад Победы завершился в Мурманске
Жители столицы Заполярья вышли на центральную площадь, чтобы почтить память тех, кто воевал против фашизма.
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В самой северной точке на карте парадов России городе-герое Мурманске в смотре приняли участие около 700 военнослужащих.
В колонне техники представили образцы, разработанные специально для суровых условий Арктики, в том числе снегоболотоходы «Алеут». Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.
В небе пролетели вертолеты различных модификаций, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации, а также штурмовики и истребители.