Армия Парад Победы Самый северный Парад Победы завершился в Мурманске Андрей Аркадьев Жители столицы Заполярья вышли на центральную площадь, чтобы почтить память тех, кто воевал против фашизма. © Фото: murmanskgroup, ВКонтакте Читайте нас на: В самой северной точке на карте парадов России городе-герое Мурманске в смотре приняли участие около 700 военнослужащих. В колонне техники представили образцы, разработанные специально для суровых условий Арктики, в том числе снегоболотоходы «Алеут». Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. В небе пролетели вертолеты различных модификаций, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации, а также штурмовики и истребители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика