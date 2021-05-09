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Космический масштаб: как Парады Победы выглядят с орбиты

Ян Брацкий
14:15 09.05.2021
Детальные снимки Новосибирска и Санкт-Петербурга сделаны с высоты в 475 километров.
Космический масштаб: как Парады Победы выглядят с орбиты
© Фото: Роскосмос
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Российские спутники дистанционного зондирования Земли запечатлели Парады Победы в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Снимки предоставлены Роскосмосом.

В столице Сибири по центральным улицам города, чеканя шаг, прошли более двух тысяч военнослужащих. Открыли шествие юные барабанщики Сибирского кадетского корпуса. Во главе механизированной колонны был знаменитый танк Т-34.

Десятки единиц новейших образцов вооружения прошли под лучами майского солнца. Машины прибыли сразу из нескольких сибирских регионов - Кемеровская область, Алтайский край, Хакасия, Тыва. В числе новинок парада в сибирской столице в этом году инженерная техника. Машины прибыли из недавно созданного подразделения в Тюменской области.

Впервые за всю историю новосибирского парада - рекордное число представительниц прекрасного пола - сразу четыре коробки. Яркий финальный аккорд Парада - по главной площади города пронесли увеличенную копию знамени Победы.

В Петербурге по Дворцовой площади прошли более четырех тысяч человек. Это кадеты, юнармейцы и курсанты военных вузов.

Во всей красе и мощи проследовала механизированная колонна. В ее составе было почти 100 единиц техники. Впервые в Параде Победы задействовали бронеавтомобили «Тайфун» с колесной формулой 4Х4 и робототехнические комплексы «Уран-6».

© Роскосмос

В небе над Невой также состоялся Парад Победы. На предельно низких высотах пролетели 30 боевых машин - самолеты военно-транспортной авиации, боевые истребители и вертолеты. Снявшие Парады Победы спутники расположены на высоте 475 километров и предназначены для получения подробных изображений земной поверхности.

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