В кузнице Победы: город-герой Тула отмечает 76-ю годовщину разгрома Третьего рейха
Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша».
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Торжества прошли и в городе-герое Туле. На площади Победы к Вечному огню цветы в память погибших в годы Великой Отечественной войны возложил губернатор Алексей Дюмин.
По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского училища, за ними проследовали парадные расчеты и механизированная колонна.
В ее составе - системы залпового огня «Град» и новейшие бронетранспортеры «Тайфун». В завершении в небе над Тулой пролетели вертолеты Ми-24 и Ми-8.