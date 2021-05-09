В кузнице Победы: город-герой Тула отмечает 76-ю годовщину разгрома Третьего рейха

Торжества прошли и в городе-герое Туле. На площади Победы к Вечному огню цветы в память погибших в годы Великой Отечественной войны возложил губернатор Алексей Дюмин.

По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского училища, за ними проследовали парадные расчеты и механизированная колонна.

В ее составе - системы залпового огня «Град» и новейшие бронетранспортеры «Тайфун». В завершении в небе над Тулой пролетели вертолеты Ми-24 и Ми-8.