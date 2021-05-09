Две годовщины: Севастополь отмечает Победу и освобождение города в 1944 году

В Севастополе сегодня двойной праздник. Девятое мая – еще и дата освобождения города-героя от германской оккупации ровно за год до Великой Победы.

На трибунах – фронтовики, многие в военной форме. На улицах - тысячи гостей. В пеших расчетах - представители около двадцати подразделений. Колонну боевой техники возглавил танк Т-34 - участник той самой Крымской освободительной операции 1944 года.

За музыкальное сопровождение отвечал сводный оркестр Черноморского флота - как у него это получилось, оценила наш корреспондент Виктория Косогляденко.

«Музыкантам этот победным марш дается сложнее всех. Им надо и шагать в ногу, и играть в такт», - отметила корреспондент.

Косогляденко добавила, что сводный оркестр Черноморского флота выступает двумя составами - это делается для того, чтобы звучать громче.