В Москве прогремел салют в честь Дня Победы

Ровно в 22.00 в столице прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Сайт телеканала «Звезда» вел прямую трансляцию.

Всего в Москве ко Дню Победы подготовили 16 площадок для запуска праздничных фейерверков. Традиционно праздничные салюты запускают в парке Победы, на Поклонной горе и Воробьевых горах, а также в нескольких столичных районах.

Праздничные салюты также звучат сегодня в городах-героях, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.