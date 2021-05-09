В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
Всего в Москве ко Дню Победы подготовили 16 площадок для фейерверков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Ровно в 22.00 в столице прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Сайт телеканала «Звезда» вел прямую трансляцию.
Всего в Москве ко Дню Победы подготовили 16 площадок для запуска праздничных фейерверков. Традиционно праздничные салюты запускают в парке Победы, на Поклонной горе и Воробьевых горах, а также в нескольких столичных районах.
Праздничные салюты также звучат сегодня в городах-героях, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.