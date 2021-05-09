Армия Военнослужащие 201-й базы в Таджикистане поздравили бравшего Берлин ветерана с Днем Победы Иван Линдеманн Музыканты военного оркестра в качестве подарка устроили персональный концерт во дворе дома ветерана. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие 201-й военной базы в РФ поздравили с Днем Победы 109-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рашида Каримова. Будучи солдатом, Рашид Каримов участвовал в штурме Берлина и Сталинградской битве. Музыканты военного оркестра в качестве подарка устроили персональный концерт во дворе дома ветерана. Они исполнили знаменитые композиции времен Великой Отечественной войны - «Катюшу», марш «Прощание славянки», «День победы» В качестве подарка музыканты военного оркестра устроили персональный мини-концерт во дворе его дома, исполнив композиции времен Великой Отечественной войны «День Победы», марш «Прощание славянки», «Катюша». Рашид Каримов родился в 1912 году. У него был впечатляющий боевой путь – участие в Сталинградской битве и освобождении Киева, Кирова, Львова и Кенигсберга, освобождение Польши и штурм Берлина. Был дважды ранен, награжден Орденом Славы и боевыми медалями. После окончания войны работал учителем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика