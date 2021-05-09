Память о подвиге: в Екатеринбурге прошел Парад Победы

Военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы, состоялся в Екатеринбурге. В мероприятии впервые приняла участие кавалерийская группа. Больше десяти всадников провезли по главной площади знамена воинских подразделений, сформированных на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли более 2500 человек. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, следом прошла авиация.

Из 14 летательных аппаратов, участвующих в авиационном параде над Екатеринбургом в восьми – фотографии ветеранов Великой отечественной: это вся вертолетная группа – пять машин, и два транспортника – Ан-12 и Ан-26. Больше половины, почти пятьдесят портретов фронтовиков – в салоне реактивного, пассажирского Ту-134 А.