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Память о подвиге: в Екатеринбурге прошел Парад Победы

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
13:21 09.05.2021
По Площади 1905 года в городе проехали более 100 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы, состоялся в Екатеринбурге. В мероприятии впервые приняла участие кавалерийская группа. Больше десяти всадников провезли по главной площади знамена воинских подразделений, сформированных на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли более 2500 человек. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, следом прошла авиация.

Из 14 летательных аппаратов, участвующих в авиационном параде над Екатеринбургом в восьми – фотографии ветеранов Великой отечественной: это вся вертолетная группа – пять машин, и два транспортника – Ан-12 и Ан-26. Больше половины, почти пятьдесят портретов фронтовиков – в салоне реактивного, пассажирского Ту-134 А.

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