Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Парад Победы ТЕГИ

«Общее прохождение хорошее»: главком Сухопутных войск Салюков о проведении Парада Победы

Андрей Аркадьев
12:58 09.05.2021
Олег Салюков командовал военным парадом, а принимал его министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков остался доволен проведением парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

«Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия были не очень благоприятными. Но главное, настрой», - рассказал Салюков «Звезде».

Главком подчеркнул, что Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин дал высокую оценку прошедшему параду. Также хорошо отозвался о проведении мероприятия министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Поэтому первая часть выполнена. У нас сегодня еще салют, масса  мероприятий. Пока шли, удалось пообщаться с ветеранами, нам важно их мнение, это и для них парад. Они, может, авансом, но сказали, что очень понравилось, надеемся, что так и было», - отметил он.

Салюков поздравил победителей с праздником и пожелал всего самого наилучшего.

В военном параде приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:10 В стране и мире
Видео
В Кремле объяснили смысл слов Путина о «недобитых карателях»
12:43 Армия
Видео
Впервые на базе Хмеймим: русские диаспоры в Сирии провели акцию «Бессмертный полк»
11:20 В стране и мире
Видео
Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
11:02 В стране и мире
Видео
«Ярсы» вышли на брусчатку Красной площади
10:10 Армия
Видео
Шойгу поздравил участников Парада в честь 76-й годовщины Победы
Популярное
Популярное
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Видео
Цветы «Героям Дальневосточникам»: в Хабаровске началось празднование Дня Победы
Видео
В Южно-Сахалинске прошел Парад Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.