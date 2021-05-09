«Общее прохождение хорошее»: главком Сухопутных войск Салюков о проведении Парада Победы
Главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков остался доволен проведением парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
«Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия были не очень благоприятными. Но главное, настрой», - рассказал Салюков «Звезде».
Главком подчеркнул, что Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин дал высокую оценку прошедшему параду. Также хорошо отозвался о проведении мероприятия министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Поэтому первая часть выполнена. У нас сегодня еще салют, масса мероприятий. Пока шли, удалось пообщаться с ветеранами, нам важно их мнение, это и для них парад. Они, может, авансом, но сказали, что очень понравилось, надеемся, что так и было», - отметил он.
Салюков поздравил победителей с праздником и пожелал всего самого наилучшего.
В военном параде приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.