Армия Парад Победы «Общее прохождение хорошее»: главком Сухопутных войск Салюков о проведении Парада Победы Андрей Аркадьев Олег Салюков командовал военным парадом, а принимал его министр обороны РФ Сергей Шойгу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков остался доволен проведением парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. «Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия были не очень благоприятными. Но главное, настрой», - рассказал Салюков «Звезде». Главком подчеркнул, что Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин дал высокую оценку прошедшему параду. Также хорошо отозвался о проведении мероприятия министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Поэтому первая часть выполнена. У нас сегодня еще салют, масса мероприятий. Пока шли, удалось пообщаться с ветеранами, нам важно их мнение, это и для них парад. Они, может, авансом, но сказали, что очень понравилось, надеемся, что так и было», - отметил он. Салюков поздравил победителей с праздником и пожелал всего самого наилучшего. В военном параде приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика