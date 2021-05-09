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Впервые на базе Хмеймим: русские диаспоры в Сирии провели акцию «Бессмертный полк»

Роман Захаров
12:43 09.05.2021
Более 200 живущих в САР соотечественников пронесли портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители русских диаспор в Сирии поучаствовали в шествии «Бессмертного полка», прошедшем в День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Более 200 живущих в этой стране соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня здесь соотечественники из многих городов Сирии - Хомс, Хама, Тартус, Джабла, Латакия, в количестве - более 200 человек присутствуют на впервые проходящем "Бессмертном полку" на территории авиабазы Хмеймим», - сказала координатор «Бессмертного полка» в Сирии Инна Баритко.

Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии «Надежда» Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые акции «Бессмертного полка» в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись и сотни местных студентов. Из-за пандемии коронавируса акции в провинции пока не проходят.

«Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко, поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка», - уточнила Рябыхова.

Многие наши соотечественники в Сирии живут уже не одно десятилетие. В частности, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии «Надежда» Агнесса Сарахова рассказала, что переселилась в ближневосточную страну в 1988 году, но до сих пор считает День Победы главным праздником.

«Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом», - сообщила Сарахова.

Инна Сидорина поучаствовала в шествии, пронеся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла посетить на авиабазу.

«Рябов Иван Иванович - воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За мужество". И Пономарев Иван Иванович - воевал 1941-1942 год, погиб в битве за Кавказ, имеет медаль "За отвагу"», - рассказала она.

Участники акции также высадили на аллее шесть деревьев в рамках акции «Сад памяти».

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