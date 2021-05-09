Грозная техника и бравые бойцы: в Самаре состоялся Парад Победы

На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По площади Куйбышева прошли более 2200 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и представителей силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны проследовали свыше 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34.

В демонстрационном пролете приняли участие два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, пара сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.