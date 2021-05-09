«Ближневосточный квартет» прокомментировал беспорядки в Иерусалиме

Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) глубоко озабочены обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и внимательно следят за ситуацией. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, 9 мая, на сайте МИД РФ.

«Участники «квартета» выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия в Восточном Иерусалиме, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности», – говорится в сообщении.

Участники «ближневосточного квартета» выступают против любых односторонних шагов и призывают власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от шагов, грозящих дальнейшим обострением. Сообщается, что спецпредставители также обеспокоены возможным выселением палестинских семей из мест их исконного проживания - кварталов Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме.

Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули вечером седьмого мая в двух районах Восточного Иерусалима – мечети аль-Акса, Шейх Джаррах, а также у Дамасских ворот. Местное общество Красного полумесяца сообщило о том, что в беспорядках пострадали около двухсот человек, десятки людей были госпитализированы. Восьмого мая протесты в Иерусалиме возобновились с новой силой. В результате столкновений пострадал один полицейский.