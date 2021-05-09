Свыше четырех тысяч человек и десятки единиц техники: в Петербурге состоялся Парад Победы

Более четырех тысяч человек приняли участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге. Торжественным маршем по Дворцовой площади прошли кадеты, юнармейцы, курсанты военных вузов.

Во всей красе и мощи проследовала механизированная колонна. В ее составе было почти 100 единиц техники. Впервые в Параде Победы задействовали бронеавтомобили «Тайфун» с колесной формулой 4Х4 и робототехнические комплексы «Уран-6».

В небе над Северной столицей также состоялся Парад Победы. На предельно низких высотах пролетели 30 боевых машин - самолеты военно-транспортной авиации, боевые истребители и вертолеты.