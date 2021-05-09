Торжественным маршем: на авиабазе Хмеймим прошел Парад Победы

Парадные расчеты группировки войск ВС РФ в Сирии и сирийских военных прошли на авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвященным 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В прохождении были задействованы более тысячи военнослужащих и 84 единицы техники, над российской авиабазой пролетели 22 вертолета и самолета. Командовал прохождением расчетов заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Олег Митяев, принимал парад командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Сегодня российские солдаты и офицеры плечом к плечу с военнослужащими Сирийской Арабской Республики уничтожают международный терроризм, укрепляют суверенитет и независимость Сирии, проявляя мужество и героизм, готовность к подвигам. Ради сирийского народа они создают условия для восстановления мира на земле». - заявил Чайков.

Министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб поздравил военнослужащих российской группировки войск ВС РФ с Днем Победы от имени президента Сирии Башара Асада.

«Этот праздник демонстрирует нам наглядно, что значит воля народа-победителя, желающего спасти свое Отечество и свой родной дом. Это подтверждает высокий уровень нашей дружбы, нашего союза в противостоянии международному терроризму», - сказал он.

Пешим строем прошли офицеры управления и военнослужащие группировки войск ВС РФ в Сирии, смешанного авиационного полка, медицинского отряда специального назначения, подразделения военной полиции и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирийское военное ведомство представили подразделение Морской академии ВС арабской страны и штурмовой полк специального назначения «Коммандос».

Во главе механизированной колонны впервые прошел легендарный танк Т-34. Следом за ним - бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» и оперативно-тактические «Искандеры-М». Сирийские пикапы также проследовали по плацу.

В воздушной части парада были задействованы вертолеты Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские вертолеты «Газель», а также российские самолеты Су-34, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М. Истребители Су-35С, завершили пролет над авиабазой МиГ-29.